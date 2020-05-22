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  4. 22 Mayıs 2020 18:46

MHP Lideri Bahçeli'den, camide müzik yayını için sert tepki!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milletimizin hassasiyetleriyle alay eden namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır" açıklamalarında bulundu.

MHP Lideri Bahçeli'den, camide müzik yayını için sert tepki!
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Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklama şöyle:

Türkiye'mizin yükselişinden rahatsız olan, ilerleyişini hazmedemeyen provokatörlerin, organize sabotaj ve suikast timlerinin her türlü kumpasını yıka yıka bekamıza ve varlığımıza sahip çıkacağız. Bilinmelidir ki, bayrak inmeyecek, ezan dinmeyecek, vatan bölünmeyecek, Türkiye düşmeyecektir. Merkezi ezan okuma sistemine sızıp camilerimizin hoparlöründen korsan marş ve şarkı çalınmasını sağlayan şerefsizlerin arkası önü çok iyi araştırılıp, karanlık emeller açığa çıkarılmalıdır. Bu arada, hiç kimse İzmirli vatandaşlarımızı töhmet altında bırakmamalıdır. İzmir bizim iftiharımız, kurtuluşumuzun onurudur.

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mhp , cami , bahçeli
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