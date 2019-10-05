MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumu için son açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili çeşitli yorumlar yapılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin açıklamada bulundu.

23 Eylül’de üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili Posta yazarı Candaş Tolga Işık'a konuşan Koca, "Bir enfeksiyon geçirdi ve enfeksiyonu nekahet evresinde. Dinlenmesi yeterli. Endişelenecek bir şey yok" dedi.

Fahrettin Koca, şöyle devam etti:

"Ben bizzat takip ediyorum Sayın Bahçeli’nin tedavi sürecini... Bir enfeksiyon geçirdi. Şu an enfeksiyonu nekahet evresinde. Sadece dinlenmesi yeterli. Endişe edecek bir şey yok. Doktorları hazır fırsat varken diğer tetkiklerini de yapıyor. Şu an için hiçbir olumsuz tablo yok. Muhtemelen bir hafta içinde çalışmaya başlayabilir."