  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 05 Ekim 2019 10:21

MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumu için son açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunda ciddi bir problem olmadığını, dinlenmesinin yeterli olacağını açıkladı.

MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumu için son açıklama
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili çeşitli yorumlar yapılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin açıklamada bulundu.

23 Eylül’de üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili Posta yazarı Candaş Tolga Işık'a konuşan Koca, "Bir enfeksiyon geçirdi ve enfeksiyonu nekahet evresinde. Dinlenmesi yeterli. Endişelenecek bir şey yok" dedi.

Fahrettin Koca, şöyle devam etti:

"Ben bizzat takip ediyorum Sayın Bahçeli’nin tedavi sürecini... Bir enfeksiyon geçirdi. Şu an enfeksiyonu nekahet evresinde. Sadece dinlenmesi yeterli. Endişe edecek bir şey yok. Doktorları hazır fırsat varken diğer tetkiklerini de yapıyor. Şu an için hiçbir olumsuz tablo yok. Muhtemelen bir hafta içinde çalışmaya başlayabilir."

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
devlet bahçeli , hastane , sağlık durumu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM