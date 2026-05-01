MHP'de kritik kurultay tarihi belli oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin 15. Olağan Büyük Kurultayı’nın 7 Mart 2027 tarihinde yapılacağını duyurdu. 27 Nisan 2026 tarihli MYK toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, il ve ilçe kongre süreci 7 Mayıs 2026’da start alacak. "Terörsüz Türkiye" vurgusunun öne çıktığı açıklamada, kurultay sürecinin detayları ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin stratejik hedefleri paylaşıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin yeni kurultay takvimini kamuoyuyla paylaştı. Alınan karara göre, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 15. Olağan Büyük Kurultayı, 7 Mart 2027 Pazar günü Ankara’da gerçekleştirilecek.

Kongre Maratonu Başlıyor

Yalçın, 27 Nisan 2026 tarihinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında kurultay sürecinin tüm ayrıntılarıyla ele alındığını belirtti. Büyük kurultaya giden yolda ilk adım olan ilçe ve il kongreleri, 7 Mayıs 2026 tarihinden itibaren tüm Türkiye genelinde başlatılacak. Teşkilatların yenileneceği bu sürecin tamamlanmasının ardından Mart 2027’de büyük final yapılacak.

"Terörsüz Türkiye" Devlet Politikası Vurgusu

Açıklamasında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu "Terörsüz Türkiye" vizyonuna geniş yer veren Semih Yalçın, bu yaklaşımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle artık bir devlet politikası haline geldiğini ifade etti. Bu sürecin tüm siyasi aktörler için turnusol kağıdı niteliğinde olduğunu belirten Yalçın, toplumun bu kararlı duruşa büyük destek verdiğini vurguladı.