MHP'de Oktay Vural depremi! Disipline sevk edilebilir!

Eski MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural’ın, partisinin de içinde yer aldığı Cumhur İttifakı’na yönelik eleştirileri, MHP kulislerini hareketlendirdi.

Eski MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, katıldığı bir TV programında, Türkiye’deki ekonomi yönetimini ve siyaset iklimini eleştirmişti. Türkiye’de korku ikliminin olduğunu da belirten Vural, “Yenilenmemiz gerek” demişti. Vural’ın sözleri MHP’de de tartışmaları beraberinde getirdi. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre Kulislerde, “parti politikasına aykırı açıklama ve beyanlarda bulunduğu” gerekçesiyle, halen MHP’nin üyesi olan ancak aktif görevde bulunmayan Oktay’ın “Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilebileceği” konuşuluyor.

Vural ile ilgili henüz bir disiplin sürecinin başlatılmadığı bilgisini paylaşan parti yönetimi şu değerlendirmeyi yapıyor: “Sayın Vural’ın yaptığı açıklamalar, kendi görüşüdür. Parti olarak, ‘Vural bunları söylemiş, hakkında hemen bir disiplin işlemi başlatalım’ gibi bir tavırdan yana olmayız. Bir üyenin merkez disiplin kuruluna sevki için parti politikalarına aykırı hareket ve beyanlarda bulunması ve bunun devamlılığı gerekli tüzük kurallarımıza göre. Ancak elbette ki Vural ile ilgili süreci takip ederiz. Ayrıca partimize Vural’ın ‘İYİ Parti’ye geçmek istediği’ yönünde bilgiler de geliyor. Sürece göre değerlendirme yapılır. Bekleyip göreceğiz.”