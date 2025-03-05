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MHP'den açıklama geldi: Bahçeli geri dönüyor

MHP'den açıklama geldi: Bahçeli geri dönüyor
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Kalp kapakçığı ameliyatından sonra evindeki istirahat süresi açıklanandan uzun süren MHP lideri Bahçeli'nin katılacağı ilk toplantı belli oldu.

4 Şubat’ta hastaneye kaldırılan ve kalp kapakçığı ameliyatı olan Devlet Bahçeli’nin hastalığının ardından ekranlarda hiç görünmemesi sağlık durumu hakkında dedikodulara yol açtı. Partisinin grup toplantılarına katılamayan fakat sosyal medya üzerinden sağlığıyla ilgili paylaşımlarda bulunan MHP liderinin ilk programı belli oldu.

MHP'den yapılan duyuruda partinin "Siyaset ve Liderlik Okulu" organizasyonunun 21. dönem eğitim programı açıklandı. Nisan ayında başlayacak organizasyonun program detayları belli olurken Devlet Bahçeli detayı dikkat çekti.

Sağlık durumu spekülasyonlara neden olan Devlet Bahçeli'nin ne zaman görüneceği merak konusu olurken partisinin organizasyon duyurusunda MHP Genel Merkezi'nde 11 hafta sürecek okulun Devlet Bahçeli'nin katılımıyla başlayacağı açıklandı.

Etiketler MHP Devlet Bahçeli toplantı açılış sağlık durumu
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