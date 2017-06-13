MHP'den Akşener'e çok sert ''dede'' cevabı

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, “Zaten torun bana dede diyor. Oğlan bizim baştan aşağı babaanneliği koydu bir kenara, dede aşağı dede yukarı. demeye getiriyor ki, sen bir yol yürüyorsun babaannem, yürümeye devam et, bana dedem yeter. Dolayısıyla, çocuk bile 1.5 yaşında karar vermiş durumda, hiçbirimiz geri eve dönmeyeceğiz" demişti.

Bu sözler üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Eve mi döner, dede mi olur babaanne mi orası bizi ilgilendirmez. Bu kişiye diyeceğimiz tek şey bizden, şehitlerimizden, mukaddesatımızdan ırak ol, istersen cehenneme direk ol.” dedi.

MHP’nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“İcazetli spekülatörler, müşfik kisveli münafıklar son kozlarını oynamak için yine sahneye çıkmışlardır.

İstikbalsiz bir hayatın bütün ağırlığını sırtında taşıyanların ikide bir gizlendikleri kaos örtüsünden başlarını çıkarması nafile çabadır.

Siyasi yol haritasını ülkücüler arasında fitne çıkarmak üzerine kurgulayan, siyaet ve FETÖ artığı, şimdi de kendisine birkaç yaşındaki torununun dede demesinden siyaset malzemesi çıkaracak kadar eblehleşmiş kişi Sayın Genel Başkanımıza izansızca fikirsizce saldırmaktadır.





