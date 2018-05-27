MHP'den ihraç edildi, İYİ Parti'ye transfer oldu

MHP’den ihraç edilen Çorum Sungurlu İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İYİ Parti’ye geçti.

Seçim çalışmaları kapsamında Çorum'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e İYİ Parti’nin rozetini taktı. Şahinere’den övgüyle bahseden Meral Akşener, “Kendisi benim abimin erkek kardeşi, birbirimize emanetiz. ‘Niye ablanı bekletiyorsun’ dedim. Allah razı olsun, beni mahcup etmedi” dedi

İYİ Parti’ye geçmekten mutlu olduğunu belirten, Şahiner ise, “Türkiye’de iyi şeyler olacak. Mücadelemiz İYİ Parti’de devam edecek” ifadelerini kullandı.

İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Çorum’da Sungurlu İlçe Belediye Başkanı MHP'li Şahiner, 16 Mart 2016 tarihinde ilçeye gelen dönemin MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener, Sinan Oğan ve Koray Aydın’ı karşıladığı için MHP’den ihraç edilmişti. Şahiner, konuya ilişkin, “Beni partiden ihraç edebilirler ama ülkücülüğümden ve milliyetçiliğimden ihraç etmeye kimsenin gücü yetmez. Genel merkez dahil hakkımı hiçbirine helal etmiyorum” diye konuşmuştu.

