MHP'den Tarkan'ın Geççek'i için olay sözler: ''Yakalarsam muck muck''

Tarkan'ın sözleriyle olay olan yeni şarkısı Geççek için MHP'den de dikkat çeken bir tepki geldi. MHP'li Metin Özkan "Tarkan ‘Yakalarsam muck muck’ sözlerini de hatırlar” ifadelerini kullandı.

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı gündem yarattı. "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan..." sözleriyle dikkat çeken şarkının iktidara bir eleştiri olduğu iddiaları yer aldı. Özellikle sosyal medyada gelen yorumlarda, klipteki sahnelerin de bir gönderme içerdiği iddia edildi. Muhalefet söz konusu şarkıya övgüyle yaklaşırken, AK Parti ve MHP cephesinden de 'Geççek' şarkısıyla ilgili ilk yorumlar geldi.

TARKAN'IN 'GEÇÇEK' ŞARKISINA AK PARTİLİ İSİMDEN İLK TEPKİ

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise kişisel Twitter hesabı üzerinden hem muhalefete hem Tarkan'a yüklendi. Özalan, "Hiçbir projeleri yok, programları yok. Trolleşmiş bir şarkıcıyla avunuyorlar. Umudu Tarkan olan bir muhalefet, kümes bile yönetemez. Utanmadan devleti yönetmeye talip oluyorlar." paylaşımında bulundu.

TARKAN'IN GEÇÇEK ŞARKISINA BİR TEPKİ DE MHP'DEN

MHP'li Metin Özkan TV100'de katıldığ programda, “Geççek şarkısını Tarkan’a HDP 'sufle' verdi” dedi. Metin Özkan devamında, “Tarkan ‘Yakalarsam muck muck’ sözlerini de hatırlar” ifadelerini kullandı.

Özkan klipte "korsan yayın yapıldığını" öne sürerken insanların dinlenmesinin kliple normalleştirilmek istendiğini iddia etti.