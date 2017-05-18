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  4. 18 Mayıs 2017 19:30

MHP'li eski isim CHP'ye geçecek mi ?

MHP'den ihraç edilen Yusuf Halaçoğlu ve Ümit Özdağ, CHP'ye katılacaklarına dair iddialara böyle yanıt verdi.

MHP'li eski isim CHP'ye geçecek mi ?
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MHPden ihraç edilen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ ile CHP’ye geçecekleri iddialarını yalanladı. Halaçoğlu, "CHP’ye geçmemizi ki bu mümkün değil, herhangi bir şekilde aklımızın ucundan bile geçmemiştir dedi.

Halaçoğlu, Ümit Özdağ ile birlikte CHP'ye geçeceği yönünde bir gazetede çıkan iddiayla ilgili açıklama yaptı. Halaçoğlu, CHP'ye geçmelerinin akıllarının ucunden bile geçmediğini belirten Halaçoğlu,  "Bizi seçenlere, biz başkaları gibi ihanet etmeyiz. Bunu parlamenter hukuk devletini savunan parti ilkelerimize sahip çıkarak ve ülke ve millet yararını her şeyin üstünde tutup partimiz yönetimine karşı dik durarak ispat ettik. Biz Türk milliyetçileri olarak birlik ve beraberlik içindeyiz" dedi.

mhp , halaçoğlu , ümit özdağ , chp