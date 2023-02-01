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MHP'li eski milletvekili, istifa edip CHP'ye geçti

MHP'li eski milletvekili, istifa edip CHP'ye geçti
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Geçtiğimiz haziran ayında MHP'den istifa ettiğini duyuran Engin Ayengin CHP'ye katıldı. Ayengin'e CHP parti rozetini Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

2018 Genel seçimlerinde Afyonkarahisar'dan 2018 Genel seçimlerinde Afyonkarahisar'dan milletvekili aday adayı olan Engin Ayengin geçtiğimiz Haziran ayında partisinden istifa etmişti. MHP'den istifa eden Engin Ayengin, CHP'ye katıldı. Ayengin'e CHP parti rozetini Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Ayengin'in CHP'ye katılmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, “TBMM'de Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 2018 Genel seçimlerinde MHP'den milletvekili adayı olup bir süre önce partimize katılan Engin Ayengin'e rozetini taktı. Aramıza hoş geldiniz…” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler mhp istifa kemal kılıçdaroğlu engin ayengin
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