  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. MHP'li ismin CHP'li isme kafa attığı anlar kamerada

MHP'li ismin CHP'li isme kafa attığı anlar kamerada

Güncelleme:

Bursa Yıldırım Belediyesi mazbata töreninde MHP’li Meclis Üyesi Alpaslan Karaaslan’ın 76 yaşındaki CHP’li Zülfikar Bal’a kafa attığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde seçimi kazanan AK Partili Oktay Yılmaz’ın mazbata töreni sırasında 76 yaşındaki CHP’li Belediye Meclis Üyesi Zülfikar Bal’a kafa atarak burnunu kıran MHP’li Alpaslan Karaaslan’ın görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Alpaslan Karaaslan’ın küfürler savurarak saldırdığı görülüyor.

Bursa Yıldırım Belediyesi mazbata töreninde MHP’li Meclis Üyesi Alpaslan Karaaslan’ın 76 yaşındaki CHP’li Zülfikar Bal’a kafa attığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Bursa Yıldırım Belediyesi mazbata töreninde MHP’li Meclis Üyesi Alpaslan Karaaslan’ın 76 yaşındaki CHP’li Zülfikar Bal’a kafa attığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Etiketler MHP CHP kafa oktay yılmaz zülfikar bal alpaslan karaaslan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyaca ünlü sahilde yaz günlerini aratmayan görüntüler Dünyaca ünlü sahilde yaz günlerini aratmayan görüntüler Yolcu otobüsü yol ortasında alev topuna döndü Yolcu otobüsü yol ortasında alev topuna döndü Borsada yabancı yatırımcının en çok aldığı hisseler belli oldu Borsada yabancı yatırımcının en çok aldığı hisseler belli oldu Buz pistine dönen yolda 10 kaza birden Buz pistine dönen yolda 10 kaza birden Sosyal medya linci öldürdü Sosyal medya linci öldürdü Nisanda kış geri döndü: Bir ilimiz beyaza büründü Nisanda kış geri döndü: Bir ilimiz beyaza büründü AK Parti'nin kazandığı ilçede seçimler iptal edildi AK Parti'nin kazandığı ilçede seçimler iptal edildi Bayraktar Kalkan DİHA bir testi daha geçti Bayraktar Kalkan DİHA bir testi daha geçti 2 milyon kişilik dev festival: Günlük 200 ton et tüketilecek 2 milyon kişilik dev festival: Günlük 200 ton et tüketilecek ''Cumhurbaşkanına hakaret'' dosyaları dağ oldu ''Cumhurbaşkanına hakaret'' dosyaları dağ oldu