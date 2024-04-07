MHP'li ismin CHP'li isme kafa attığı anlar kamerada
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Bursa Yıldırım Belediyesi mazbata töreninde MHP’li Meclis Üyesi Alpaslan Karaaslan’ın 76 yaşındaki CHP’li Zülfikar Bal’a kafa attığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde seçimi kazanan AK Partili Oktay Yılmaz’ın mazbata töreni sırasında 76 yaşındaki CHP’li Belediye Meclis Üyesi Zülfikar Bal’a kafa atarak burnunu kıran MHP’li Alpaslan Karaaslan’ın görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde Alpaslan Karaaslan’ın küfürler savurarak saldırdığı görülüyor.
Bursa Yıldırım Belediyesi mazbata töreninde MHP’li Meclis Üyesi Alpaslan Karaaslan’ın 76 yaşındaki CHP’li Zülfikar Bal’a kafa attığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
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