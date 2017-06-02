Milletvekillerinden kendilerine gece yarısı kıyağı

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ile birlikte TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

VEKİLLERE KIYAK

Arslan, Üretim Reformu Paketi adıyla gelen tasarının dün "amacından sapmış bir vaziyette" kabul edildiğini savunarak şöyle dedi:

“Milletvekilliği biten akademisyenin profesör maaşı ve kadrosuyla üniversiteye dönmesinin hem emekli vekil maaşı hem profesör maaşı almasının üretim reformu paketiyle ne ilgisi var?

Özelleştirmeler sonucu kamu zararına yol açmış Bakanlar Kurulu üyelerine özelleştirme bürokratlarına geri ödetilecek paraların korsan bir yasa maddesiyle affedilmesinin üretim reform paketiyle ne ilgisi var?

Milletvekilliği biten akademisyenin aynı kadrosuyla üniversitesine dönmesine ve bunca genç akademisyen kadro beklerken hem emekli maaşı hem de profesörlük maaşı almasının üretim reform paketiyle ne ilgisi var?



Size bu zeytinlik, mera ve kıyı kanunu için hangi şirketler hangi isimler baskı kurmuştur?

Milletvekili emeklisi olacak üniversite hocalarına kıyak kadro ve maaştan mutlaka geri dönün.”

-“HEM KENDİ MAAŞLARINI HEM DE MİLLETVEKİLİ EMEKLİ MAAŞLARINI…”

Atıcı da zeytinlikle ilgili yasa tasarısına gece yarısı maddeler eklendiğini belirterek, şöyle dedi:

“Bu madde, öğretim üyelerinin milletvekillikleri bittikten sonra üniversiteye döndüklerinde hem kendi maaşlarını hem de milletvekili emekli maaşlarını birlikte almasına izin veren bir madde. Yani ben bir profesörüm ben şu anda emekliyim milletvekili emekli maaşı alıyorum. Eğer milletvekilliğim bittiğinde üniversiteye döner isem hem üniversite maaşı alacağım hem de milletvekilliği emekli maaşı almaya devam edeceğim.

Türkiye kan ağlarken herkes 13 şehidin yasını tutarken hatta bir gün önce yine 3 şehidimize ağlarken gece yarısı komisyona yine bu tasarıyı getirip milletvekilliği emekliliğine ikinci bir maaş kıyak bir maaş eklediler.

Türkiye şehitlerine ağlarken gece yarısı milletvekillerinin kendilerine böyle bir kıyakçılık yapmaları acaba ne kadar ahlaki bir davranış?”