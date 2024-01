Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yarıyıl tatili açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarıyıl tatili dolayısıyla yayımladığı mesajda öğrencilere seslenerek, ''Ekranlar karşısında geçirdiğiniz süreyi sınırlayın. Sınırsız bir şekilde televizyon, bilgisayar ya da internette vakit geçirmeyin. Bu, zihinsel ve bedensel sağlığınız için çok önemli. Kitap okumanın keyfi ve bilgi edinme süreci, ekranların sağlayamayacağı derinlikte bir zenginlik sunar'' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın başlayacak yarıyıl tatili nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bakan Tekin, açıklamasında, "Sevgili öğrencilerimiz, değerli öğretmenlerimiz ve kıymetli velilerimiz, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamladığımız bugünde öğrencilerimizin karne heyecanını paylaşıyor, tüm öğrenci ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum. Geride bıraktığımız bu dönemi; hayal güçleri ve hedefleriyle geleceğimizin yönünü belirleyen öğrencilerimizin, bilgeliği ve irfanıyla geleceğimizi şekillendiren öğretmenlerimizin ve eğitim yolculuğumuzda güçlü desteklerini esirgemeyen velilerimizin başarısı olarak gururla anıyor, dönem boyunca gösterdikleri ortak çaba ve azim için her birine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'KARNE, POTANSİYELİNİZİ TAM OLARAK YANSITACAK BİR İŞARET DEĞİLDİR'

'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla çıkılan eğitim yolculuğunda iyi, ahlaklı, erdemli, kendi medeniyet dünyasına derinlemesine vakıf, dünyayı iyi tanıyan ve her alanda çığır açıcı öncü kuşaklar yetiştirmenin en büyük gayeleri olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, "Sevgili öğrencilerimiz, sizler, bu aziz milletin geleceği ve umudusunuz. Eğitim hayatınızda gösterdiğiniz kararlılık, ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıyacak olan en büyük gücümüzdür. Bu dönem eğitimde attığımız kararlı ve umut verici adımlar sayesinde her biriniz, kendi potansiyelinizi en üst düzeyde kullanabilecek ve hayallerinize ulaşmak için gerekli beceri, bilgi ve fırsatlara sahip olacaksınız. Eğitimdeki bu yenilikler ve iyileştirmeler, sadece bugününüzü değil; yarınınızı da şekillendirecek, sizleri bilinçli, yetkin ve etkili bireyler olarak yetiştirecektir. Karne, öğrenme yolculuğunuzdaki çabanızı ve gelişiminizi gösteren önemli bir gösterge olsa da şahsiyetinize, karakterinize, nezdimizdeki kıymetinize değer biçecek ve potansiyelinizi tam olarak yansıtacak bir işaret değildir. Hayat, sürekli öğrenme ve keşfetme sürecidir, tıpkı çölde bir kum tanesi alıp cebine koymak gibi. Her yeni bilgi, daha öğrenilecek çok şey olduğunu gösterir. Çöldeki kum taneleri gibi bilgi de sonsuzdur. Ne çölde bir kum tanesi eksilir, ne de cebimiz o çölü alır. Karne de o çölde sadece bir kum tanesidir. Önemli olan, hayatın her alanında sürekli öğrenmeye ve gelişmeye açık olmanızdır" ifadelerini kullandı.

'TATİLİNİZİ KİTAPLARLA DOLU BİR SERÜVENE DÖNÜŞTÜRÜN'

Öğrencilere, tatil boyunca dinlenmelerini, yeni şeyler öğrenmelerini, sorumluluk almalarını, evdeki küçük işlere yardımcı olmalarını ve aile büyüklerini ziyaret etmelerini tavsiye eden Bakan Tekin, "Bizler de yarıyıl tatilinizde eğlence, dinlenme, öğrenme ve etkili iletişim dengesini kurmanıza yardımcı olacak tatil kitapları hazırladık. Kitaplarımızla sadece akademik olarak değil, sosyal ve duygusal olarak da besleneceksiniz. Ayrıca yarıyıl tatilinizi müze ve ören yerlerini ziyaret etme, kültürel zenginliklerimizi keşfetme, yaşadığınız şehrin tarihi ve kültürel dokusunu daha yakından tanıma fırsatı olarak değerlendirin. Elbette tatil döneminde, teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurmanın önemini de hatırlatmak istiyorum. Ekranlar karşısında geçirdiğiniz süreyi sınırlayın. Sınırsız bir şekilde televizyon, bilgisayar ya da internette vakit geçirmeyin. Bu, zihinsel ve bedensel sağlığınız için çok önemli. Kitap okumanın keyfi ve bilgi edinme süreci, ekranların sağlayamayacağı derinlikte bir zenginlik sunar. Bu yüzden tatilinizi kitaplarla dolu, düşünce ve hayal gücünüzü geliştirecek bir serüvene dönüştürün" dedi.

ÖĞRETMENLERE MESAJ

Bakan Tekin, bu yarıyılda gösterdikleri özveri ve adanmışlık için öğretmenlere de teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bugün bağımsız bir ülkeden, kenetlenmiş bir milletten ve aydınlık yarınlardan söz ediyorsak tüm birikim ve gayretini milletimizin hizmetine vakfeden siz değerli öğretmenlerimizin özenli gayretiyledir. Bilgi, tecrübe ve irfanıyla gönül ve idrak dünyamızı zenginleştiren sizlerle aynı ideal doğrultusunda mücadele etmekten büyük bir kıvanç duyuyorum. Özellikle, 'Öğretmenler Odası Buluşmaları' kapsamında gösterdiğiniz aktif katılım ve eğitim politikalarımızın şekillenmesine yaptığınız katkılar için sizlere minnettarım. Yeni dönemde de buluşmalarımıza ve diğer tüm istişarelerimize verimli bir şekilde devam etme kararlılığı içerisindeyiz. Bu istişareler, eğitim camiamızın daha iyi bir gelecek inşa etmesinde kritik bir role sahiptir. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve verimli bir yarıyıl tatili diliyorum."

'ÇOCUKLARINIZA REHBERLİK EDİN'

Açıklamasında, velilere de seslenen Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu toprakların geleceği ve yüce milletimizin en değerli varlıkları evlatlarımızın yetişmesinde, bilgi ve erdemle büyümesinde, güneşin sıcaklığı, toprağın bereketi kadar hayati bir rol oynuyorsunuz. Çocuklarımıza karşı gösterdiğiniz sabır, anlayış, koşulsuz sevgi ve verdiğiniz destek, güçlü bir rüzgar gibi onların hayallerine ve hedeflerine doğru yelken açmalarına yardımcı olacaktır. Geride bıraktığımız eğitim öğretim döneminde desteklerinizi esirgemediğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Eğitim; bilgi, ahlak ve karakter inşasını içerir. Bu nedenle, karnelerin getirdiği sonuçlar ne olursa olsun, bu sonuçları yapıcı bir şekilde konuşarak çocuklarınıza gelecekteki hedefleri ve nasıl ulaşabilecekleri üzerine rehberlik edin. Çocuklarınıza güvendiğinizi ve onları koşulsuz sevdiğinizi hissettirin. Onlara, başarı ve gelişimin sadece notlarla ölçülmediğini; dürüstlük, çaba ve kararlılık gibi değerlerin de hayatta büyük önem taşıdığını anlatın. Karneler, çocuklarımızın güçlü yönlerini ve gelişmeye açık alanlarını gösteren birer fırsattır. Unutmayın, her çocuk eşsizdir ve kendi özel yolculuğuna sahiptir."

DHA