  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MEB'ten öğrencilere sömestr hediyesi: Yarıyıl tatilinde ev ödevi yok

MEB'ten öğrencilere sömestr hediyesi: Yarıyıl tatilinde ev ödevi yok

MEB'ten öğrencilere sömestr hediyesi: Yarıyıl tatilinde ev ödevi yok
Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanlığı yarıyıl tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek bir alana yönlendiren ev ödevlerinin verilmeyeceğini bildirdi.

Türkiye genelinde 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13-17 Kasım 2023’te yapan öğrenciler, yarın karne alacak ve 16 günlük sömestir tatiline başlayacak.

MEB, yarıyıl tatili boyunca çocukları eve kapatan ve zorlayan ev ödevleri verilmemesi için yazı gönderdi.

Ev ödevi yerine öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesini isteyen bakanlık, ayrıca öğrencilerin yaşlarına uygun biçimde aileleriyle yapabilecekleri etkinliklerle kaliteli zaman geçirmelerine yönelik etkileşimli dijital rehber kitaplar hazırladı.

Eğitim öğretim yılı takvimi

Yeni eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili, 22 Ocak Pazartesi başlayacak, 2 Şubat Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan’da.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül’de başlayacak.

Etiketler karne karne hediyesi ödev sömestr
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altları çamur dedi, çoraplarıyla girdi... Türkiye onu konuşuyor! Altları çamur dedi, çoraplarıyla girdi... Türkiye onu konuşuyor! Burcu Biricik bombayı patlattı: Anne oluyor Burcu Biricik bombayı patlattı: Anne oluyor Yeşilçam'ın ''Bayan Bacak'' lakaplı güzelinin son hali üzdü! Bakanlık devreye girdi Yeşilçam'ın ''Bayan Bacak'' lakaplı güzelinin son hali üzdü! Bakanlık devreye girdi Bakan duyurdu: Dünyada nadir görülen balık Dicle'de tespit edildi Bakan duyurdu: Dünyada nadir görülen balık Dicle'de tespit edildi Maç sonrası skandal sözler: ''Allah size depremi bilerek verdi!'' Maç sonrası skandal sözler: ''Allah size depremi bilerek verdi!'' Meclis'te ''bez parçası'' krizi! AK Partili ve CHP'li isim birbirine girdi Meclis'te ''bez parçası'' krizi! AK Partili ve CHP'li isim birbirine girdi Müjde ücretli çıktı: Tüm ev ve iş yeri sahipleri ödeyecek! Müjde ücretli çıktı: Tüm ev ve iş yeri sahipleri ödeyecek! Erdoğan'ın sürprizi bozuldu: İşte AK Parti'nin Ankara adayı Erdoğan'ın sürprizi bozuldu: İşte AK Parti'nin Ankara adayı 46 yıl sonra açılmıştı: Hayalet şehre ziyaretçi akını sürüyor 46 yıl sonra açılmıştı: Hayalet şehre ziyaretçi akını sürüyor Netflix'ten itiraf: Meğer ne izleyeceğimizi biz değil o seçiyormuş Netflix'ten itiraf: Meğer ne izleyeceğimizi biz değil o seçiyormuş