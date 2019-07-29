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  4. 29 Temmuz 2019 10:38

Milli Gazete'den Erdoğan'a şiirli gönderme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski çalışma arkadaşları Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni parti iddiaları hakkındaki sert açıklamalarına Milli Görüş'ün yayın organı Milli Gazete'den şiirli bir yanıt geldi.

Milli Gazete'den Erdoğan'a şiirli gönderme
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan “Birileri parti kuruyormuş, bu tür ihanetlerin içinde olanlar bedelini de ağır öder” demişti.

Milli Görüş’ün yayın organı Milli Gazete’de, Erdoğan’ın partiden ayrılıp parti kuranları “hain” ilan etmesine karşılık bir şiir yayımlandı.

“Sayın Başkan, Bir De İsim Verseydiniz” başlıklı şiir şöyle:

“İçimizden ayrılıp, parti kuran haindir... ‘ (DİYORSUN)
Lütfen söyle bay başkan, bu ‘hâinler...’ kimlerdir?..
Bu münasip tespite ‘iki bin bir’ dahilse!?..
Demek ‘iki bin bir’ de, vatana ihanettir... TAHA”

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