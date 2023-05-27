  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Milyonların beklediği seçim vaadi geldi: Maçlar şifresiz olacak!

Milyonların beklediği seçim vaadi geldi: Maçlar şifresiz olacak!

Milyonların beklediği seçim vaadi geldi: Maçlar şifresiz olacak!
Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur oylamasına sadece saatler kala Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kazanması durumunda, maçların TRT'de şifresiz şekilde yayınlanacağını duyurdu..

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın (28 Mayıs) gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kazanması durumunda, maçların TRT'de şifresiz şekilde yayınlanacağını kaydetti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT’de yayınlanmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle: "Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT’de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT’yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak."

Etiketler süper lig kemal kılıçdaroğlu vaad seçim vaadi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ORC'nin 2'nci tur anketinde yüzde 5,2'lik ayrıntı
Altın fiyatları için ezber bozan tahmin
İstanbul'da kan donduran cinayet: Kasklı gence kurşun yağdırdılar
Gülşen sıra dışı kıyafetiyle ''bu işte bir terslik var'' dedirtti
14 Mayıs seçimlerini bire bir bilen anket firması 2'nci tur anketini açıkladı
Simge Sağın yazı getirdi, havuz başından yaptığı yaz geldi paylaşımı olay oldu
Erdoğan'dan 2'nci tura 1 kala asgari ücrete ve memura zam müjdesi
Bakan Özer'den 2023 yılında utandıran müjde
Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi açıklandı
Trafik magandaları kamerada! Bir aileye kabusu yaşattılar