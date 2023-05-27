Milyonların beklediği seçim vaadi geldi: Maçlar şifresiz olacak!

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur oylamasına sadece saatler kala Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kazanması durumunda, maçların TRT'de şifresiz şekilde yayınlanacağını duyurdu..

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın (28 Mayıs) gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kazanması durumunda, maçların TRT'de şifresiz şekilde yayınlanacağını kaydetti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT’de yayınlanmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle: "Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT’de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT’yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak."