Miting krizi büyüyor! CHP'den Bakan Soylu'ya yanıt

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapacağı mitinge izin çıkmaması üzerine ''Mitingimizi yapacağız. Vali de görecek, Erdoğan da görecek'' demişti. Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Bakan Soylu, ''Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir'' ifadelerini kullandı. CHP ise ''2021 Eylül'ünde miting yapanın AK Parti Genel Başkanı olduğunu unutmuş'' açıklamasını yaptı.

Erken seçim tartışmaları gündemdeki yerini korurken Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde meydanlara çıkacağının sinyalini vermiş ve ilk mitinglerinin Mersin'de olacağını açıklamıştı. Ancak 4 Aralık'ta Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanan mitingle ilgili Valilik'ten izin çıkmadı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu ise Ankara'da katıldığı bir etkinlikte gazetecilere "Mitingimizi yapacağız. Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek" dedi.

BAKAN SOYLU'DAN YANIT GECİKMEDİ

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soylu, 2014 yılından bu yana Mersin Cumhuriyet Meydanı'nın siyasi partilere miting olarak verilmediğini dile getirdi.

"SİYASET, KURNAZLIKLA DEĞİL ASALETLE YÜRÜR"

Sözlerine Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak "Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür" sözleriyle başlayan Soylu, şunları söyledi:

"Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir. Tüm bunlar bilinmesine rağmen; önce mitinge "izin verilmedi", sonra "Cumhuriyet Meydanı kasten verilmedi." gibi acizliğe ve yalana başvurulması, buradan siyasi mağduriyet üretme çabası, siyasi ahlakla bağdaşmaz.

Tüm siyasi partilerin ve CHP'nin de daha önce yaptığı gibi Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanında miting yapılmasına yönelik ilgili başvuruya izin verilmiştir. Biliyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun trolleri bu açıklamaya da saldıracaklardır.

Ancak biz, Milletimize doğruları söylemeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

CHP'DEN SOYLU YANIT GECİKMEDİ: 2021 EYLÜL AYINDA YAPILAN MİTİNGİ UNUTMUŞ

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya hesabı üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine yanıt verdi. Erkek, "Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda 2021 Eylül'ünde miting yapanın AK Parti Genel Başkanı olduğunu unutmuş" ifadelerine yer verdi.

MEYDAN, EYLÜL AYINDA ERDOĞAN'A EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting yapmayı planladığı alan, geçtiğimiz Eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplu açılış törenine ev sahipliği yapmıştı. Tören, Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda 17 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilmişti.