Muharrem İnce: ''Ağır bedeller ödeteceğini söylemiştik''

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

İnce art arda şu tweetleri attı; Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında, şeffaf kamu ihalesi sistemini terk ederek, apar topar yandaş müteahhitlere yap-işlet yöntemiyle verilen projelerin, ileride milletimize ağır bedeller ödeteceğini söylemiştik. Rakibimiz de her zamanki kibirli yaklaşımıyla bunlar yap-işlet-devret modelini bilmiyorlar havası içindeydi. Sonuç her zamanki gibi yine aldatılmış olmalarıyla sonuçlandı. Vatandaşın milyarlarca lirası bütçeden Hanehalkına Transferler adı altında, yandaş müteahhitlere aktarılıyor. Kötü yönetim, iş bilmezliğinin maliyetini, ortak akılla davranmamanın maliyetini, hesap-kitap bilmemenin yani maliyet-fayda analizi yapmamanın maliyetini milletimize ödetmeye devam ediyor."