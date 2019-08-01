Muharrem İnce uyardı: Bedelini ağır öderiz''

Siyasetçiler, sanatçılar, sivil toplum kuruluşları, ve vatandaşların tepki gösterdiği Kaz Dağları'ndaki katliama bir tepki de CHP'li Muharrem İnce'den geldi.

Muharrem İnce, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, "Doğayı yok ederek elde edilen zenginliğin bedelini ağır öderiz. #KazDağlarıHepimizin" dedi.

İnce'nin paylaşımı şöyle:

"Akciğerlerimiz, eşsiz florasıyla insanlığın ortak mirası Kaz Dağlarında binlerce ağaç katledildi.

Doğanın taşıdığı zenginliği onu koruyarak kazanabilir, ortak zenginliğimiz haline getirebiliriz.

Doğayı yok ederek elde edilen zenginliğin bedelini ağır öderiz. #KazDağlarıHepimizin"