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Muharrem İnce'den 10 milyon dolar iddiasına sert tepki

Muharrem İnce'den 10 milyon dolar iddiasına sert tepki
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Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, mal varlığıyla ilgili tartışmalara tepki gösterdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce dün, Trabzon'da bir restoranda düzenlenen partisinin milletvekili aday tanıtım programında konuşma yaptı.

Eşinin 10 milyon dolarlık cipi olduğunun iddia edildiğini vurgulayan İnce, "Biri çıkıyor, 'Muharrem İnce'nin eşinin cipi 10 milyon dolar' diyor, ya dayak yememiş ya sayı saymasını bilmiyor. Olmayan bir cip. Sonra birisi çıkıyor, '10 milyon dolar aldı' diyor. Hiç 10 milyon dolardan aşağı da konuşmuyorlar. Zirve de yüksek. Biz parasızlıktan miting yapamıyoruz, herif milyon dolarları sayıyor. 10 milyon dolar alan adam, 2006 model arabayla mı gezer?" dedi.

AA

Etiketler muharrem ince mal varlığı
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