Muharrem İnce'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Twitter hesabından paylaşım yapan Muharrem İnce, "#BarışPınarıHarekatı’nda askerlerimize başarılar diliyorum, sağ salim dönmelerini temenni ediyorum. Ayağınıza taş değmesin çocuklar." diye yazdı.
İnce'nin paylaşımı şöyle:
"Ülkemizi terör tehdidinden kurtarmak ve sınır güvenliğimizi sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı #BarışPınarıHarekatı’nda askerlerimize başarılar diliyorum, sağ salim dönmelerini temenni ediyorum.
Ayağınıza taş değmesin çocuklar."
İşte o paylaşım;
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