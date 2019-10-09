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  4. 09 Ekim 2019 21:06

Muharrem İnce'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhuriyet Halk Partili Muharrem İnce, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bir paylaşımda bulundu. Muharrem İnce operasyona giden askerler için "Ayağınıza taş değmesin çocuklar" dedi.

Muharrem İnce'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması
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Twitter hesabından paylaşım yapan Muharrem İnce, "#BarışPınarıHarekatı’nda askerlerimize başarılar diliyorum, sağ salim dönmelerini temenni ediyorum. Ayağınıza taş değmesin çocuklar."  diye yazdı.

İnce'nin paylaşımı şöyle:

"Ülkemizi terör tehdidinden kurtarmak ve sınır güvenliğimizi sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı #BarışPınarıHarekatı’nda askerlerimize başarılar diliyorum, sağ salim dönmelerini temenni ediyorum.

Ayağınıza taş değmesin çocuklar."

İşte o paylaşım;

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muharrem ince , barış pınarı harekatı
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