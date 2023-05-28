Muharrem İnce'den ilk mesaj geldi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tur sonuçlarının açıklanması sonrasında paylaşımda bulunan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Erdoğan'ı tebrik etti.

İkinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi sona erdi. Gelen son sonuçlara göre AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,14’le seçimi kazandı.

Seçim sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı;

Ülkemize yakışan bir olgunlukla barış içinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim.

Seçim sonuçlarına ilişkin detaylı değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacağım. Şimdilik bütün muhalefeti nerede yanlış yapıyoruz diye kafa yormaya davet ediyorum.