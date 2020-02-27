Mülakat skandalı Meclis'e taşındı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu mülakattaki şaibeleri TBMM gündemine taşıdı.

“KPSS’si 60 olan mühendis adayları mülakatta 90 puan alıp başarılı sayıldı” diyen Nuhoğlu, “Geçmişte soruları çalanlar FETÖ’cüydü, şimdi yapılanlar da benzer değil mi? Bu uygulama orman mühendisleri arasında haksızlık yaratıyor, birilerinin hakları çalınıyor'' dedi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Nuhoğlu TBMM'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

*Orman Genel Müdürlüğü bin 150 orman mühendisi kadrosu açtı. Başvuru şartı olarak daha önceki bütün alımlarda KPSS’den en az 70 puan alma şartı aranırken bu defa 60 puana indirildi. 3 bin 44 kişi başvuru yaptı. 2 bin 900 civarında mühendis mülakata girdi.

*60 KPSS puanı alan adaylar ne hikmetse mülakatta çok yüksek puanlar aldılar. KPSS’de 64 puan alan mülakatta 85; 62 puan alan 86; 60 puan alan 90 puan alarak kazanmış oldu. 70 puanın altında KPSS puanı almış olmak âdeta avantaja dönüştü.

*KPSS’den düşük puan alanlar mükâfatlandırıldı, yüksek puan alanlar cezalandırıldı. KPSS’den 85 puan alana mülakatta 63; 86 puan alana 61; 92 puan alana 59 puan verilerek elendi.