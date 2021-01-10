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  4. 10 Ocak 2021 17:33

Mustafa Kamalak'tan ittifak çıkışı: Vebali büyük olanla ittifak olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi'nin önde gelen isimlerinden Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmesi kulisleri hareketlendirdi. Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Mustafa Kamalak'tan ittifak çıkışı: Vebali büyük olanla ittifak olmaz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmesi kulisleri hareketlendirirdi. Görüşmenin ardından Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'ndan ayrılıp Cumhur İttifakı'na geçebileceği öne sürüldü.

"VEBALİ BÜYÜK OLANLA İTTİFAK OLMAZ"
Konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan eski Saadet Genel Başkanı Mustafa Kamalak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kamalak yaptığı açıklamada, "Vebali büyük olanla ittifak olmaz" ifadesine yer verdi.

Öte yandan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, ziyarete ilişkin ''Nezaket ziyareti, ötesinde herhangi bir şey yok"ifadelerini kullanmıştı.

Saadet Partisi’nden ''Erdoğan ziyareti'' açıklamasıSaadet Partisi’nden ''Erdoğan ziyareti'' açıklaması

İşte Erdoğan-Oğuzhan Asiltürk görüşmesinin perde arkasıİşte Erdoğan-Oğuzhan Asiltürk görüşmesinin perde arkası

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