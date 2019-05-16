Necmettin Erbakan'ın kardeşinden seçim tekrarına tepki !

Oda tv yazarı Ayşe Baykal Kemalettin Erbakan ile yeni çıkan kitabı Etrafındakiler hakkında konuştu. Baykal konuşan Erbakan seçimin yenilenmesi ile ilgili tartışmaların doğru olmadığını belirtti.

Kemalettin Erbakan Saadet Partisi'ne yapılan eleştirilerin doğru olmadığını da belirtti. Erbakan, Fatih Erbakan'ın yeni bir parti kurmasının da eleştirdi.

Söyleşiden ilgili bölüm şöyle;

SEÇİMİN YENİLENMESİNİN TUTARLI TARAFI YOK

Kitabınızda seçimlerle ilgili bir tespitiniz var. “Demokrasilerde seçim çözüm değil, seçimin şartları çözümdür” diye. Malum yenilenmesi karar alınan bir İstanbul seçimi var. İstanbul seçimleri için ne düşünüyorsunuz?

Geçen gün partili bir arkadaşla İstanbul seçimini konuştuk. Ona dedim ki; “Aynı şartlarla birkaç seçim yapıyorsunuz, sonra çıkıyorsunuz bazılarını kabul edip, birini kabul etmiyorsunuz. Bunun tutarlı bir tarafı yok. Ortada bir usulsüzlük varsa hepsinde vardır. Makul bir şeyin olması gerekir. Ya seçimi tümden yenileyeceksiniz ya da yapmayacaksınız. Aksi halde siz kazandığınızı kabul ediyor, kaybettiğinizi kabul etmiyor olursunuz. Bunu Halk Partisi’ni savunduğum için söylemiyorum. Ortada bir sorun varsa adil bir şekilde çözmelisiniz.”

Peki, bu durum tabanda nasıl karşılık bulur sizce?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin lehine olur.

Saadet Partisi, genel seçimlerde CHP ile ittifak yaptığı için çok eleştiriliyor. “Erbakan Hoca’nın kemiklerini sızlatıyorlar” gibi eleştiriler yapılıyor. Bu hususta ne düşünüyorsunuz?

Ne ilgisi var? Necmettin Erbakan, Ecevit ile anlaşmadı mı? Bir partinin bir partiyle anlaşması mesele değil ki, destek alabiliyorsan anlaşırsın. Bakın, Türkiye'de particilik ideolojiden çıkıp şahsiyete dönüşmüş durumda. Bugün yapılan siyaset değil, parçalanma.

Fatih Erbakan’ın kurucusu olduğu Yeniden Refah Partisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Parti kurmadan önce size danıştı mı?

Hayır danışmadı. Ben Fatih’e geçmişte söyledim; "Senin yapman gereken babanın kurduğu partide çalışıp mücadele etmektir." Necmettin Erbakan’ın bir ideolojisi vardı. Kurduğu hiçbir parti yeni parti değildi. Bir önceki partinin devamı idi.