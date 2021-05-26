Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması

Vekilliği düşürüldükten sonra Sincan Cezaevine konan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından Sedat Peker'in iddiaları sonrası Süleyman Soylu hakkında açıklamalarda bulundu.

Vekilliği düşürüldükten sonra Sincan Cezaevine konan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sedat Peker’in iddialarının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gergerlioğlu, “Ak Partililere Süleyman Soylu’ya destek vermemelerini tavsiye ederim. Büyük ihtimalle görevden alınır. Kendileri zor durumda kalırlar. Skandalın dibi yok” dedi.

Twitter’dan açıklamalarda bulunan Gergerlioğlu şu ifadeleri kullandı:

“‘BEYAZ TOROS VARSA İSTİFA EDERİM’ DEDİ. SİYAH TRANSPORTERLAR İSPATLI”

“Son 5 yılda en az 35 kaçırılma vakası var, dedim. Cezaevine atıldım. Şimdi kalkmış Bakan, ‘Beyaz Toros varsa istifa ederim’ diyor. İstifaya gerek yok. 22 aydır kayıp Yusuf Bilge Tunç’tan haber versinler.

Kayıplar haftasında bir de ‘Beyaz Toroslar varsa istifa ederim’ dedi. Daha gelişmiş versiyonu Siyah Transporterlar, kamera görüntüleriyle ispatlı. Hadi görelim.

“Berfo Ana’nın oğlu Cemil Kırbayır’ı öldürenler bile ölmüştür artık. Ama o anaya, toplumsal bir borcumuz var. Vicdan borcu. Hiçbirimiz unutmasın ve bulsun o katili, sorsun o hesabı.

“AK PARTİLİLERE SOYLU’YA DESTEK VERMEMELERİNİ TAVSİYE EDERİM”

“Ak Partililere Süleyman Soylu’ya destek vermemelerini tavsiye ederim. Büyük ihtimalle görevden alınır. Kendileri zor durumda kalırlar. Skandalın dibi yok.

“Sedat Peker’in iddiaları konusunda yargı adım atmazken TBMM’de vekilliğim haramice gasbedildiği için yaptığım meşru direniş için jet hızıyla dava açılmış. Neden cezaevindeyim anlaşıldı mı?”