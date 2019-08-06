Orman katliamı ile ilgili yeni iddia: ''İmzada şaibe var''

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Çanakkale’de altın arama faaliyetleri ve orman katliamı ile ilgili yeni bir iddiayı kamuoyu gündemiyle paylaştı.



Sürecin takipçisi olduklarını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Kirazlı Altın Madeni ile ilgili hukuki süreçte, mahkemenin bilirkişi raporunu baz aldığını ancak sunulan bilirkişi raporunda yer alan imza konusunda şaibe bulunduğunu gündeme taşıdı.

Altın madeni ve hukuki süreci hakkında Gülizar Biçer Karaca’nın açıklaması şu şekilde:

ÇANAKKALE’DE HUKUKİ SÜREÇ

Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme projesi için verilen 02.08.2013 tarihli ve 3117 sayılı ÇED olumlu kararı hakkında Çanakkale Belediye Başkanlığı tarafından dava açıldı.

Çanakkale İdare Mahkemesi’nde görülen davada, 07.02.2019’da davanın reddine karar verildi. Çanakkale Belediyesi’nin temyiz talebi ise, Danıştay 6. Dairesi’nin 19.06.2019 tarihli kararı ile reddedildi.

Çanakkale İdare Mahkemesi’nin 07.02.2019 tarihli davanın reddine dair kararında, dosya kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu dayanak gösterilmiş. Bahse konu bilirkişi raporunu hazırlayan heyet içerisinde yer alan ve bilirkişi raporunda imzası bulunan Prof. Dr. Turan Karadeniz (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi) daha önce de bir çok çevre davasında bilirkişilik yapmış bir isim…

HUKUK VE MAHKEMELER YANILTILDI MI?

Prof. Dr. Turan Karadeniz Çanakkale Karabiga’daki termik santral projeleri davaları, Artvin Cerattepe davasında da bilirkişilik yapmıştır. Kamuoyuyla paylaştığımız fotoğraflarda Prof. Dr. Turan Karadeniz’in hazırladığı başka bilirkişi raporlarında yer alan imzaları ile Kirazlı Madeni Davasında hazırlanan bilirkişi raporunda yer alan imzasını kamuoyunun takdirlerine sunmayı bir sorumluluk olarak görüyorum. Her üç imza bir arada karşılaştırıldığında; Prof. Dr. Turan Karadeniz’in Kirazlı Madeni dava dosyasına sunulan bilirkişi raporundaki imzasının daha önce hazırladığı diğer raporlardaki imzaları ile uyuşmadığı gözle görülür bir biçimde ortaya çıkmaktadır.

MADEN PROJESİ DAVASINA İMZA GÖLGESİ!

Bu imza uyuşmazlığı; Çanakkale İdare Mahkemesi’nin Kirazlı Maden projesi ile ilgili ÇED davasının reddine karar verirken esas aldığı bilirkişi raporu hakkında şaibe doğurmaktadır.

Bu bilirkişi raporunun kim tarafından hazırlandığı, kim tarafından imzalandığı konusunda tek bir şüphenin dahi olması hak hukuk ve adaletin tesisinde ciddi yaralar açmaktadır.

MAHKEMENİN ALTIN MADENİ KARARINDA YANILTMA VAR MI?

Kamuoyunun takdirlerine sunduğumuz bu imza bu kişi tarafından atılmadıysa, hukuk ve mahkeme yanıltılmıştır. Verilen kararın adilliği, bu şaibe ile gölgelenmiştir.

Bizler gerçeklerin görmezden gelinmesini, hukukun çiğnenmesini asla kabul edemeyiz. Binlerce yurttaşımızla birlikte Çanakkale’de verdiğimiz mücadelenin hukuk mücadelesiyle devam edeceğinin bilinmesini istiyoruz. Kimsenin bu ülkenin insanına, doğasına, varlıklarına hukuk dışı girişimlerle müdahale etmeye hakkı olmadığını hatırlatmak istiyoruz.

Şaibenin ortadan bir an evvel kalkması gerekliliğiyle şaibeli görülen ve altın madeni ile ilgili hukuki süreci doğrudan etkileyen bu imzaları kamuoyunun gözü, kulağı ve vicdanına teslim ediyoruz.