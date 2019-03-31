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  4. 31 Mart 2019 14:31

Oyunu kullanan Abdullah Gül'den açıklama

#Seçim2019 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile Beykoz'da oyunu kullandı.

Oyunu kullanan Abdullah Gül'den açıklama
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11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte Mahalli İdareler Genel Seçimleri için BeykozŞehit İsmail Kefal İlkokulu'nda kurulan bin 145 numaralı oy sandığında oyunu kullandı.

Oyunu kullanmak için korumalar eşliğinde Beykoz okula gelen Gül'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte oy kullanma işlemini tamamlayan Gül, okul çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK"

Vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini ifade eden 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Türk vatandaşı olarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Oyumuzu kullandık. Memleketimiz, ülkemiz için hayırlı olsun, inşallah" dedi.

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