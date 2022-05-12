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  4. Özdağ'dan Canan Kaftancıoğlu açıklaması: ''FETÖ'yü öven AKP’liler neden dışarıda?''

Özdağ'dan Canan Kaftancıoğlu açıklaması: ''FETÖ'yü öven AKP’liler neden dışarıda?''

Özdağ'dan Canan Kaftancıoğlu açıklaması: ''FETÖ'yü öven AKP’liler neden dışarıda?''

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancoğlu ile ilgili cezaları onaması sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ümit Özdağ, "Canan Kaftancıoğlu ile ilgili Yargıtay kararını okudum. Terör örgütüne övgü var mı? Var. Peki, 'FETÖ'yü öven AKP’liler neden dışarıda? Devlet görevlisine hakaret var mı? Var? Peki, Soylu neden serbest geziyor? Adalet, yasaların kısmen değil, herkese eşit uygulanmasıdır" ifadesini kullandı.

Etiketler ümit özdağ zafer partisi kaftancıoğlu
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