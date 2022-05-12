Özdağ'dan Canan Kaftancıoğlu açıklaması: ''FETÖ'yü öven AKP’liler neden dışarıda?''
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancoğlu ile ilgili cezaları onaması sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ümit Özdağ, "Canan Kaftancıoğlu ile ilgili Yargıtay kararını okudum. Terör örgütüne övgü var mı? Var. Peki, 'FETÖ'yü öven AKP’liler neden dışarıda? Devlet görevlisine hakaret var mı? Var? Peki, Soylu neden serbest geziyor? Adalet, yasaların kısmen değil, herkese eşit uygulanmasıdır" ifadesini kullandı.
Canan Kaftancıoğlu ile ilgili Yargıtay kararını okudum.Terör örgütüne övgü var mı? Var.— Ümit Özdağ (@umitozdag) May 12, 2022
Peki, FETÖ’yü öven AKP’liler neden dışarıda?
Devlet görevlisine hakaret var mı? Var?
Peki, Soylu neden serbest geziyor? Adalet, yasaların kısmen değil, herkese eşit uygulanmasıdır.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol