Özdağ'dan FETÖ firarisi Hakan Şükür'e: Sen bu ülkeden kaçan alçak bir teröristsin

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sosyal medyadan kendisini hedef alan açıklamalarına yanıt verdi.

FETÖ firarisi Hakan Şükür, sosyal medyadan yayınladığı bir videoda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı hedef aldı. FETÖ firarisi Şükür "Zafer Partisi ve Memleket Partisi dışında birçok partiye oy verebilirim, o ikisi dışında. Nasıl ve neden kurulduklarını biliyorum. Onlara nasıl bakıldıklarını, kimlerin adamı olduklarını..." dedi.

ÖZDAĞ, ŞÜKÜR'E TEPKİ GÖSTERDİ: BANA NASIL BAKTIKLARINI BİLİRİM

Bu sözlere öfkelenen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Şükür'e sert tepki gösterdi. "Sen bu ülkeden kaçan alçak bir teröristsin" diyen Özdağ şu ifadeleri kullandı:

"Ellerin kanlı. Zafer Partisi’nin senin oyuna ihtiyacı yok. Üstelik F. Gülen gibi yalancısın. Sen AK Parti'de iken ben Ergenekon zanlısıydım. Bana nasıl baktıklarını bilirim. Sen depremde ölen eski eşinin cenazesine gitmemiş bir yaratıksın."