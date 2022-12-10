Özdağ'dan İçişleri Bakanı Soylu ve MİT Müsteşarı Fidan hakkında skandal iddialar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi için suikast planında olduğuna yönelik iddiasını MİT'e ihbar ettiğini ancak ihbar yazısının MİT Müsteşarı Hakan Fidan tarafından Bakan Soylu ile paylaşıldığını açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında kendisine yönelik suikast girişimi iddialarını gündeme getirdi. Özdağ,“ Bir süre önce 12.09.2022 tarihinde üst düzey bir bürokrat benimle teması kurarak Süleyman Soylu’nun bana ve Sedat Peker’e yönelik suikast girişiminde bulunmak amacıyla 2 eylem grubu oluşturduğu bilgisini verdi” dedi.

"Zafer Partisi Genel Sekreteri ve Erzurum eski milletvekili Cezmi Polat’a durumu bildirilerek MİT Başkanı Hakan Fidan’a resmi bir evrakla durumu bilgi için yollamasını istedim. Bu mektup resmi evrak olarak 21.09.2022’de MİT’e resmi evrak olarak imza karşılığı verildi. Konu bizim açımızdan bu şekilde kapandı” diyen Özdağ, evrakların Soylu ile paylaşıldığını iddia etti.

Özdağ açıklamasına şöyle devam etti:

Devlete bilgi verdik. Doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Soruşturulması artık devletin istihbarat birimlerinin yetkisindeydi. Bunu da kamuoyuyla paylaşmayı hiç düşünmedik. Ta ki Ankara emniyet müdürlüğünden sayın Cezmi Polat’a bir telefon gelene ve kendisi ifadeye davet edilene kadar. Çünkü devletteki bütün protokoller çiğnenerek yazışma kuralları çiğnenerek bu mektup Hakan Fidan tarafından Süleyman Soylu’ya yollanmış. Bu inanılır gibi bir şey değil. Devletin ayağa düşmesi demek. Devlette protokoller vardır. Bunu ortaya dökemezsiniz.

Eğer Süleyman Soylu ile aranızda bir ihtilaf varsa bir siyasi hesaplaşma yapıyorsanız yapın. Bu bir devlet meselesidir. Ahbap sonuç ilişkisi ile bizim size bildirdiğimiz ve soruşturmasını yapmasını gereken şeyi ya da yapmamanız gereken şeyi o size kalmış bir şey. Burada şüpheli durumda olan bakana bildiremezsiniz. Şimdi bir başka bilgi daha yollayacaktım Hakan Fidan’a 'doğru mu?' diye ama artık yolladıklarımın Soylu’ya doğrudan gittiğini örendiğim için kamuoyunda soruyorum. Bu mektubun tarihi 21.09.2022.”

“TÜRK KAMUOYU ÖNÜNDE CEVABI BEKLİYORUM”

24.10.2022’de Ankara’da terör örgütü El-Nusra Heyet Tahrir Şam Cephesi’ne yönelik bir soruşturmada 11 kişiden 9 tanesi yakalanıyor.

Gelen not şu: Bana yine Ankara merkezli El Nusra’ya yönelik operasyon yapıldı. 11 gözaltı oldu. Elebaşı, ismini paylaşmıyorum, size daha önce yazmıştım, malum şahıs Ankara’da bunlara ev ayarlamıştı. Sizin için özel getirilen 2 militan vardı. Bizzat size yönelik eylem için İstanbul’da bunlara yardım eden Suriye El Bap’ta 6 ay emniyet müdürlüğü yapmış olan … Suriyeli, Beylikdüzü’nde bir ev aldı. Lokanta açtı. İstanbul’da sizin faaliyetlerinizi bu şahıs aracılığıyla takip ettirdiler.

Önce eylem için karar alındı sonra vazgeçtiler. Bunlar da 24 Ekim’de terörist diye toplandı. İstanbul’da… dahil 3 kişi alınmadı. Asıl 2 elemana yol verildi. 9 kişi yakalandı. Basına fazla bilgi verilmedi. Kaç kişi tutuklandı bilgi yok.

Şimdi, bu konunu cevabını Türk kamuoyu önünde emniyet genel müdürlüğünden ve MİT’ten bekliyorum.

Bu bilgi doğru mu?

“EN KISA ZAMANDA PAYLAŞIM İSTİYORUZ”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a yönelik böyle bir suikast girişimi oldu mu? MİT’e bununla ilgili duyum bildirince bu operasyon durduruldu mu? Bu konuda en kısa zamanda bir bilgi paylaşımının bizimle yapılmasını istiyoruz. Öte yandan içişleri bakanlığı MİT’in bu belgeyi kendileri ile paylaşması üzerine benimle ilgili olarak, sayın Cemi Polat’la ilgili olarak, burada ismi geçen Mustafa Türk ile ilgili olarak İçişleri bakanlığına yönelik hakaretten, iftiradan suç duyurusunda bulunmuş. Bizim içişleri bakanlığı ile ilgili bir iftiramız söz konusu değil. Muhatabımız bakanlık da değil.