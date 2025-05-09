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  4. Özel: ''O savcı siyaseten görevli, adaletin peşinde olsa canımız feda''

Özel: ''O savcı siyaseten görevli, adaletin peşinde olsa canımız feda''

Özel: ''O savcı siyaseten görevli, adaletin peşinde olsa canımız feda''
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Türk İş Dünyası Konfederasyonu'nu ziyaret eden CHP lideri Özel, Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen üniversite diploması için "Diploma iptali meselesinin en hızlı şekilde çözümesini ve devletin verdiği evrakın geçerli olduğu sürecin, ekonominin dünyaya güven vermesi açısından da elzem olduğunu hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türk İş Dünyası Konfederasyonu'nu (TÜRKONFED) ziyaret etti.

Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel, Silivri Cezaevi'nde bir buçuk aydır tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun durumuna değindi, diploma iptali kararının derhal geri alınması gerektiğini ve yargılandığı davadaki duruşmaların canlı yayınlanmasına yönelik taleplerinin sürdüğünü söyledi.

Özel, İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptaline ilişkin, "Diploma iptali meselesinin en hızlı şekilde çözümesini ve devletin verdiği evrakın geçerli olduğu sürecin, ekonominin dünyaya güven vermesi açısından da elzem olduğunu hatırlatıyorum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'den yeni dosyalar istemesinin bir 'algı üretimi' olduğunu ve söz konusu dosyaların zaten yıllardır müfettişler tarafından incelendiğini vurgulayan Özel, şunları söyledi:

"Bütün müfettişler yıllardır belediyelerimizin evraklarını inceliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı dosyalardan bir tanesinin incelenme süresi iddianame süresini aşar. Yeniden bir şeyler yapıyorlarmış gibi yeni incelemeler yapmak bir algı yönetimi. O dosyaların zaten hepsi incelendi. 2019'dan bu yana olanları istiyorlar. Neden 2019'dan beri? Bir yolsuzluk varsa bunun belgesi olur mu? Öncesi umrunda değil beyfendinin. Bu operasyonları hukuki olarak görebilir misiniz? Arkadaş siyaseten görevli. Adaletin peşinde olsa canımız feda."

 

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Etiketler savcı diploma CHP özgür özel siyaseten adalet
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