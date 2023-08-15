Özgür Özel'den İmamoğlu'nun kararına ilk yorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün yaptığı basın toplantısında "İstanbul için yola çıkıyorum" sözlerine Özgür Özel'den yorum geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2024 yerel seçimlerini işaret ederek "İstanbul için yola çıkıyorum" ifadelerini ve partisindeki 'değişim' tartışmalarına yönelik kendisini işaret etmesini değerlendirdi.Özel, İmamoğlu'nun kararını önemli ve değerli bulduğunu ifade etti.

"KARAR, HEPİMİZİ MEMNUN ETTİ"

BirGün'e konuşan Özel, "Ekrem Bey’in vermiş olduğu kararı önemli ve değerli buluyorum. Bu karar en çok İstanbulluları ve hepimizi memnun etmiştir. Bu kararın İstanbul’a ve Türkiye’ye iyi geleceğini düşünüyorum" dedi.

"AÇIKLAMALARI TÜM ARKADAŞLARIMIZ ADINA HAK TESLİMİ"

İmamoğlu'nun CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine verdiği "Sayın Genel Başkan'ın değişim ve dönüşüm sürecinin liderliğini yaparak partimizin tüm kadrolarıyla, yenilenmesiyle yeni bir siyasi parti mimarisiyle geleceği coşkulu bir şekilde ulaşmasını sağlayıcı bir süreci hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar zaman içersinde konuşulur. CHP’nin tarihi bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan birisi, ismi geçtiği için söylüyorum Özgür Özel’dir" yanıtını da değerlendiren Özel, İmamoğlu'nun yorumunu "hak teslimi" olarak niteledi.

ÖZEL'DEN İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR

İmamoğlu'na teşekkür eden Özel, "Ekrem Bey’in vermiş olduğu kararı önemli ve değerli buluyorum. Bu karar en çok İstanbulluları ve hepimizi memnun etmiştir. Bu kararın İstanbul’a ve Türkiye’ye iyi geleceğini düşünüyorum. Sorulan bir soru üzerine ‘CHP’nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan birisi Özgür Özel’dir’ ifadelerini de sadece kendi adıma değil parti tarihini bilen geçmişi temiz bütün arkadaşlarımız adına bir hak teslimi olarak görüyorum, değerli buluyorum, kendisine teşekkür ediyorum." dedi.