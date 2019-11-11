Özgür Özel'den ''mahalle delegeliği seçimi'' açıklaması

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, hafta sonu Manisa'nın Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde yapılan mahalle delegeli seçimlerinde mavi listede yer almış, CHP Manisa İl Başkanı Musa Semih Balaban desteklediği kırmızı liste seçimi 124'e 102 oyla kazanmıştı.

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin grup başkanvekili Özgür Özel’i yenmek için partimizin mahalle seçimlerine kaldıysanız vay halinize!!!" diyen CHP Grup Başkanvekil Özgür Özel, mahallesinde delege seçimlerini kaybetmesin ilişkin sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki resmi hesabından şu açıklamayı yaptı:

"KONGRE SÜRECİNE DAİR ZORUNLU AÇIKLAMA

Cumhuriyet Halk Partisi’nde, iktidar partisinde olmayan ve iktidar partisi uygulamadığı için Türkiye’ye de unutturulan parti için demokrasinin bir gereği yapılıyor.

Partimiz içindeki kongre süreci parti içi demokrasinin gereği olarak hepimize gurur veren bir şekilde mahallelerden itibaren başlamıştır.

Bu çerçevede dün oturduğum mahallede, delege seçimleri yapıldı. İki aday ve ekipleri gösterdikleri delege listelerine mahalledeki üyelerin desteğini almak için yarıştılar.

Bugüne kadar gelenekselleştiği biçimde Manisa’da mahalle seçimlerinde milletvekilleri, oturdukları mahallede çıkarılan her listede mutlaka yer alırlardı. En gergin, en tartışmalı, en rekabetli süreçlerde dahi bu uygulama böyle oldu.

Yaptığım görev ve içinde bulunduğum siyasi konum göz önüne alınırsa mahalle delegeliği istemem ve bunun için bir yarışa girmem düşünülemez.

Bu seçim sürecinde de ikametimin bulunduğu Güzelyurt Mahallesi’nde, tüm partililer ile birlikte, belirtilen saatte oy vermeye gittim. Tüm üyeler gibi sırama geçtim. Yaklaşık 25 dakika sıramı bekledikten sonra oyumu kullanmak üzere iki listeyi de aldım. Bu, iki listeden birinde adımın yer almadığını gördüm. Yerleşik olan uygulamanın terk edilmesi listeyi yapan arkadaşlarımızın takdiridir.

Mahallemizdeki üyelerimiz ise bugün yandaş basında ortaya çıkacak böylesi bir istismardan haberdar değillerdi ve demokrasi içinde görevlerini yaptılar.

Yaşanan bu olay, ismi bende saklı kişilerce basın emekçileri aranarak çarpıtma haberlerin yaptırılması sonucunda iktidar partisine yakın pek çok internet sitesinde ve mecralarda “Özgür Özel kaybetti”, “Mahallesinde dahi seçilemedi” biçiminde yer almıştır.

Dikkat edilecek olursa mahalle seçimimizi izleyen herhangi bir basın mensubu yoktu, kullanılan fotoğraflar benim sosyal medya paylaşımımdaki fotoğraflardır

İktidar medyasına ve onun sosyal medya trollerine söyleyeceğimiz şudur ki:

Cumhuriyet Halk Partisi’nin grup başkanvekili Özgür Özel’i yenmek için partimizin mahalle seçimlerine kaldıysanız vay halinize!!!

Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da başta Meclis kürsüsü olmak üzere 81 ilde ve tüm ilçelerde bulduğumuz her platformda iktidar partisine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Benim mücadelem; tek adam rejimiyledir, tek adam rejiminin bakanlarıyladır, insanları intihara kadar sürükleyen umutsuzluk pompalayan yanlış iktidar politikalarıyladır. Özgür Özel’i dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi’ni yıpratmak için etik dışı yol ve yöntemlere tevessül edenlere de gerekli cevabı yine partililerimiz verecektir.

Yapılan son önseçimde tüm üyelerimizin kullandığı oyların %85’ini almış bir Milletvekili olarak gücümü sadece ve sadece üyelerimizden ve partimizin şanlı tarihinden aldığımın altını çizmek isterim.

Katıldığım tüm toplantılarda parti üyelerimize yaptığım bir ricamı vurgulamam gerekirse; parti içi meseleleri, sosyal medyada ya da basın önünde tartışmayacağımın, partimin içiyle değil iktidarla mücadele etmeye devam edeceğimin herkes tarafından bilinmesi faydalı olacaktır."