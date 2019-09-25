Pelikan'ın yeni hedefinde hangi kurum var ?

Pelikan yapılanmasının yeni hedefinin Anadolu Ajansı (AA) olduğu kulislerde konuşuluyor.

AK Parti içinde Pelikan yapılanmasına ilişkin kavga büyüyerek devam ediyor. Pelikan yapılanması kamuoyunda ilk kez 1 Mayıs 2016'da adını duyurmuştu.

O dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'nu yerden yere vuran Pelikan Bildirisi yayımlanmış, “Pelikan Darbesi” denilen sürecin sonu, günler sonra Davutoğlu'nun istifasına kadar gitmişti.

AK Parti içinde ayrı bir grup olan Pelikan yapılanması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’a verdikleri destekle biliniyor.

Buna karşın, Erdoğan’a yakın bakan, milletvekili ve parti yöneticileri de Pelikan yapılanmasına karşı duruyor.

Daha önce Pelikan yapılanmasının sosyal medya hesaplarından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erdoğan'ın eski metin yazarı ve AK Parti Ankara Eski Milletvekili Aydın Ünal, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren hedef alınmıştı.

Pelikan yapılanmasının yeni hedefinin Anadolu Ajansı (AA) olduğu kulislerde konuşuluyor.

Odatv'de yer alan iddiaya göre, Anadolu Ajansı’nın İstanbul Müdürü emekliliğini istedi ve Müdürün Bakü’ye atanması bekleniyordu.

Ancak Pelikan yapılanmasının hedefinde olan AA Genel Müdürü Şenol Kazancı bu atamaya engel olarak, İstanbul müdürünü tenzili rütbe ile Bursa’ya göndermek istedi. Pelikancılara yakın olduğu söylenen AA İstanbul Müdürü bunu kabul etmedi. Şenol Kazancı da AA İstanbul müdürünü değiştirdi.

İddialara göre, Pelikan yapılanması AA’nın başına kendilerine yakın bir ismi getirmeye çalışıyor.

Bu sebeple hedef aldıkları Şenol Kazancı’yı da istifaya zorladıkları ileri sürülüyor. Buna karşın Kazancı ise, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “git” demesi durumunda istifa edeceğini söylediği iddia ediliyor.

Pelikan yapılanması ile AK Parti içindeki kavga, bürokrasiyi de içine alarak genişlemeye devam ediyor.