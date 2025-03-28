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Rasim Ozan Kütahyalı yine bombayı patlattı: ''Tahliye olacak'' deyip tarih verdi

Rasim Ozan Kütahyalı yine bombayı patlattı: ''Tahliye olacak'' deyip tarih verdi
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Rasim Ozan Kütahyalı, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye olacağını öne sürüp, tarih verdi.

Rasim Ozan Kütahyalı, 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne Cezaevinde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye olacağını öne sürdü. 

Youtube'da katıldığı programda ''Selahattin Demirtaş ne zaman serbest kalacak?'' sorusunu yanıtlayan Kütahyalı, Ramazan Bayramı sonrasını işaret etti. 

Kütahyalı 'Bayramdan sonra kesinlikle tahliye olacak' sözlerini kullandı.

KARDEŞİ DE "TAHLİYE OLACAK" DEMİŞTİ

Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Süleyman Demirtaş sosyal medya hesabından ''Belki yarın, belki yarından da yakın. Hadi inşallah!'' şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Bu paylaşımla birlikte Demirtaş'ın serbest bırakılacağı konuşulmaya başlandı. Ancak paylaşım bir süre sonra silindi.

 

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Etiketler rasim ozan kütahyalı Selahattin Demirtaş
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