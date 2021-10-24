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Reuters'a konuşan yetkili, büyükelçiler için tarih verdi

Reuters'a konuşan yetkili, büyükelçiler için tarih verdi

Reuters'a konuşan ve ismi açıklanmayan yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 büyükelçiye ilişkin talimatı için tarih verdi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın,tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısıyla bildiri yayınlayan 10 büyükelçi hakkındaki 'istenmeyen kişi' talimatının ardından gözler Dışişleri Bakanlığı'na çevrildi. Reuters Haber Ajansı'na konuşan diplomatik bir kaynak ilgili kararın yarınki kabine toplantısında alınabileceğini söyledi.

İsmi açıklanmayan yetkili, ajansa yaptığı açıklamada; Erdoğan'ın talimatı doğrultusundaki kararın potansiyel diplomatik yansımaları nedeniyle tansiyonun düşürülmesinin de mümkün olduğunu belirtti.

 "Diplomatlar sınırdışı kararlarından hâlâ kaçınılabileceğini umuyor" denilen haberde; "Dışişleri Bakanlığı cumhurbaşkanının talimatını hâlâ yerine getirmedi; ki böyle bir adım, Erdoğan'ın 19 yıllık iktidarında Batı'ya bugüne dek yaşanan en derin çatlağa yol açacaktır" ifadeleri de kullanıldı.

Reuters, Erdoğan'ın 30-31 Ekim'de Roma'da yapılacak G-20 zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden'la görüşeceğini söylemesine de dikkat çekti.

Haberde, geçmişte de ABD ve Fransa ile yaşanan gerilimlerde yapılan benzer çıkışlar çıkışların ardından somut adımlar atılmaması hatırlatılarak, "Erdoğan tehditlerini her zaman yerine getirmedi. 2018 yılında Washington'la yaşanan bir tartışmada Türkiye'nin ABD yapımı elektronik malları boykot edeceğini söyledi. Bu malların satışları etkilenmedi. Geçtiğimiz sene de Türkleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'İslam karşıtı' olduğunu söylediği gündemi yüzünden Fransız mallarını boykot etmeye çağırdı ama bunun devamını getirmedi" denildi.

Reuters, son diplomatik krizin Türk Lirası'nın rekor seviyelerde değer kaybettiği bir döneme denk geldiğine de dikkat çekti.

Etiketler tarih erdoğan büyükelçi
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