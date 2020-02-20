S-400 hava savunma sistemi rafa mı kaldırıldı ?

CNN Türk canlı yayınına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Akar, Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir niyetlerinin bulunmadığını ve Rusya ile Türkiye arasında diyalog devam ettiğini söyledi. Akar, ABD'den Patriot istediği iddialarına yönelik ise, " Patriot desteği olabilir" ifadelerini kullandı

Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

SURİYE'DE MİSLİYLE KARŞILIK VERECEĞİZ



"Biz diyoruz ki gerekirse zor kullanıp bu ateşkesi sağlayacağız. Bunun sonunda olacak şey şu, Anayasa süreci devam ediyor. Anayasa yapılsın, o çerçevede seçimler yapılsın, meşru bir hükümet oluşsun, Suriye'nin içindeki ve dışındakilerin katılımıyla meşru Suriye hükümeti çerçevesinde istikrara kavuşmuş bir devlet olması bizim samimi arzumuzdur."

"Biz ateşkes için en büyük gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bunun için de hava sahasının tarafımız tarafından etkin şekilde kullanılması gerekiyor. Bazı faaliyetlerde gerekli adımları atıyoruz. Bu şekliyle çok daha etkin şekilde bizim oradakilerle mücadele edip ateşkesin İdlib içinde gerçekleştirmemiz mümkün olacaktır."

"Bizim Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir niyetimiz yok, öyle bir şey söz konusu değil. Bizim için mesele rejimin ateşkese uyması, radikalleşmenin ve göçün önüne geçilmesi."

"Mehmetçiğe taciz olursa meşru müdafaa olarak misliyle karşılık verilecek."

"Rusya özeline girmeden önde uluslararası ilişkilerde çok aktör var, iletişim var. Değişen ve gelişen durum ve şartlar var. Karşılıklı görüşmeler yoluyla çözülmektedir, çözülemezse de çalışılmaktadır. Biz de şu anla Rusya ile her seviyede görüşmeler yapıyoruz. Biz tabii ki Rusya ile ilişkilerin ülkemizin hak ve menfaatleri esasında iki tarafa da yarar sağlaması tarafındayız."

PATRİOT AÇIKLAMASI

“Ülkemize karşı hem hava, füze tehdidi var, hem de yaşanmış bazı olaylar var. Patriot desteği olabilir.”

"Biz NATO üyesi bir ülkeyiz, sorumluluklarımız var, bilincindeyiz. Burada şunu görmemiz lazım, Türkiye Cumhuriyeti devleti uluslararası ortamda bir özne oldu. Türkiye geçmiş yıllarla kıyasalanamayacak şekilde uluslararası ortamda tanımı olan, iddiası, talepleri olan konumda. Biz herkesle görüşüyoruz, çalışmalar, tartışmalar yapılıyor. Burada asil olan ülkemizin hak ve menfaatleri; karada, havada, denizde güvenliği."

S-400 AÇIKLAMASI

"Nisan diye planlandı ama ufak tefek sarkmalarla baharda hayata geçecek."