Saadet Partisi'nde Oğuzhan Asiltürk'ün yerine geçecek isim belli oldu

Saadet Partisi'nde Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk'ün yaşamını yitirmesi sonrası yerine geçecek kişi belli oldu.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirmişti.

Asiltürk'ün yerine Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine geçecek isim belli oldu.

Saadet Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada o ismin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu olduğu duyuruldu.

Açıklama şöyle: