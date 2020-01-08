Saadet Partisi'nden ABD üssü açıklaması

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İran'ın ABD'nin Irak'taki askeri askeri üslerini vurması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, bu saldırı sonucunda çeşitli ülkelerde bulunan ABD üslerinin zannedildiği kadar güvenli olmadığını söyledi.



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İran'ın ABD üslerine saldırısı sonrası açıklama yaptı. SP lideri bu saldırı sonucunda çeşitli ülkelerde bulunan ABD üslerinin zannedildiği kadar güvenli olmadığını söyledi.

Karamollaoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"ABD’nin, Bağdat’taki üssünün patriotlar tarafından korunmamış olması ihtimal dahilinde değil. Bu önemli bir hadise. Şu manaya geliyor; Amerika’nın üsleri dünyanın 80 ülkesinde var, İslam ülkesinde. Toplam 400’den fazla dünyanın çok çeşitli yerlerinde üssü var. Buralar Amerikalıların kendilerini zannettikleri kadar güvenli değil. Bu anlaşılmış oldu.

Trump, İran'ın kültür değerlerine bile saldıracağını dünyaya duyurdu. Sonradan bunun bir suç olduğu ifade edilince, zaten suikastın kendisi bir suç. Bir devletin başka bir devletin üst makamlardaki bir görevlisini ister asker ister sivil olsun, suikastla katletmesi bir suç. Bu hem uluslararası kurallara, kanunlara göre bir suç. Hem de ABD’nin kendi kurallarına göre bir suç. Bu çünkü başka bir ülkeye bir saldırı manası taşıdığı için mutlaka parlamentodan onay alması gerekiyordu Trump’ın. Ama almadı. Bunun için Amerika’nın kendi içinde bir kargaşa var. Yani ihtimaldir ki bu gidişatın önlenmesi Trump’ın bile eğer Amerika sağduyulu davranırsa görevden alınmasına sebep olabilir"