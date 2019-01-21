Seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı kim kazanacak ?

Şimdiye kadar 2017 yılında Fransa’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri, (Macron- Le Pen), 2018 İtalya genel seçimleri ve 2014 Ankara (Mansur Yavaş-Melih Gökçek) yerel seçim sonuçlarını doğru tahmin eden Google, 31 Mart 2019 günü Türkiye’de gerçekleştirilecek yerel seçimler için neleri öngörüyor?

Yerel seçim öncesi İstanbul ve Ankara'ya ilişkin anket sonuçları gelmeye devam ederken ilginç bir veri dikkatleri çekti. Google'ın Trends raporu verileri baz alındığında, 31 Mart 2019 günü Türkiye’de gerçekleştirilecek yerel seçimler için hangi sonuç öngörülüyor?

2017 yılında Fransa’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri, (Macron- Le Pen), 2018 İtalya genel seçimleri ve 2014 Ankara (Mansur Yavaş-Melih Gökçek) yerel seçim sonuçları doğru tahmin edilmişti.

Google verilerinin daha önce öngördüğü, internet kullanımının daha yaygın olduğu ülkelerin de verilerinin yer aldığı bazı seçim sonuçları şöyle:

1- 2017 Fransa Seçimleri

Emmanuel Macron: 47

Marine Le Pen: 29

Sonuç:

Macron: %66,10

Le Pen: %33,90

2- 2018 İtalya Seçimleri

Matteo Salvini: 39

Luigi Di Maio: 30

Matteo Renzi: 22

Sonuç:

Salvini %37,5

Di Maio %32

Renzi%23

3- 2014 Ankara Yerel Seçimleri

Mansur Yavaş: 30

Melih Gökçek: 35

Sonuç:

Melih Gökçek: 44

Mansur Yavaş: 43

Google Trends raporunda yer alan bu sayılar, doğrudan bir yüzdelik dilimi tanımlamıyor. Adayların popülarite puanlarına göre belirlenmiş sadece birer katsayı...

Google, ilgili tekniğini "Sayılar, arama ilgisini belirli bir bölge ve zaman için grafikteki en yüksek noktayla göreli olarak gösterir. 100 değeri, terimin en yüksek popülerliğe sahip olmasıdır. 50 değeri, terimin bunun yarısı kadar popüler olduğu anlamına gelir. 0 değeri ise bu terim için yeterince veri olmadığı anlamına gelir" şeklinde açıklıyor.

31 MART YEREL SEÇİMLERİNDE GOOGLE'A GÖRE İSTANBUL VE ANKARA'DA KİM, NE KADAR OY ALACAK?

1- Ankara

Öncelikle, 30 Mart 2014 tarihli yerel seçim sonuçlarına kısa bir göz atalım.

YSK’nın Haziran 2018 raporlarına göre Ankara’ya kayıtlı seçmen sayısı 3.904.585. Geçen yerel seçimlerde olduğu gibi seçimlere yine %90’lık bir katılım olacağı düşünüldüğünde kullanılan oy sayısının 3.514.126 olacağı hesaplanabilir.

PEKİ KULLANILACAK OYLAR GOOGLE 2019 VERİLERİNE GÖRE NASIL DAĞITILACAK?

İlk olarak 2019 yılı veri oranlarını inceliyoruz. 31 Mart 2019 tarihine henüz gelmediğimizden, şimdilik 20 Ocak’tan 1 ay öncesini inceleyelim.

Euronews'ten Onurcan Eki'nin haberine göre, ilgili 1 aylık tarihler arasında, sol taraftaki barla gösterilen ortalama değerlerde mavi renkle ifade edilen Mansur Yavaş: 37, kırmızı değerle ifade edilen Mehmet Özhaseki: 33 puan olarak gösterilmiş.

Daha önce yukarıda açıklandığı gibi %90 katılımla 3.514.126 geçerli oy olmasının beklendiği seçimlerde, geçerli olabilecek oy sayısını toplam trend puanına (70) böldüğümüzde; 1 puan 50.201,8 geçerli oya denk geliyor. Buradan yola çıkıldığında ise:

Mansur Yavaş : 50.201,8 x 37=1.857.466

Mehmet Özhaseki : 50.201,8 x 33= 1.656.659 oy olarak görülüyor.

2- İstanbul

YSK’nın Haziran 2018 raporlarına göre İstanbul’a kayıtlı seçmen sayısı 10.559.686.

Geçen yerel seçimlerde ortalama katılım oranı %89,2 idi. Katılım yine %89 olarak baz alındığında sonuçları aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz.

İstanbul’a kayıtlı seçmen sayısının 10.559.686 olduğunu düşünürsek, %89 bir katılımla kullanılan oy sayısının 9.398.120 olacağını hesaplayabiliriz.

Tıpkı Ankara’da olduğu gibi, 1 aylık bir tarihi İstanbul için de baz alacak olursak, oy dağılımının aşağıdaki gibi olduğunu göreceğiz.

İlgili 1 aylık tarihler arasında, sol taraftaki barla gösterilen ortalama değerlerde mavi renkle ifade edilen Binali Yıldırım: 24, kırmızı değerle ifade edilen Ekrem İmamoğlu: 27 puan olarak Google tarafından gösterilmiş.

Öngörülen %89 katılımla 9.398.120 geçerli oy olacağını ve İstanbul’daki toplam trend puanı sayısını 9 milyona böldüğümüzde adaylar için belirli bir oy dağılım elde edilmiş oluyor.

İstanbul adayları için toplam trend puanı: 24+27= 51

9.398.120 / 51 yapıldığında, İstanbul için 1 trend puanının kaç geçerli oya denk geleceğini hesaplamış oluyoruz = 184.276.

Bulduğumuz sonucu adaylar arasında dağıttığımızda şu şekilde bir sonuç çıkıyor:

Binali Yıldırım : 184.276 x 24 = 4.422.624 oy

Ekrem İmamoğlu : 184.276 x 27 = 4.975.452 oy

Bu sayılar Google Trend aracından elde edilen, popülerlik puanlarından faydalanılarak yapılmış bir hesaplamadır. Seçmen katılım oranları önceki yıllarla paralel olacak şekilde hesaplamalara dahil edilmiştir.

Kullanıcıların arattığı kelimeler üzerinden verilerini oluşturan Google'ın terimleri arama tekniklerine sitesinden ulaşılabiliyor.