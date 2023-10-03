Seçimlerde Mansur Yavaş'a bir rakip daha çıktı

Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak yeniden girmeye hazırlanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın karşısına AK Parti'den bir aday adayı daha çıktı.

Bir önceki yerel seçimlerde CHP ile İYİ Parti'nin kurduğu Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak giren ve seçimleri kazanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mart 2024 yerel seçimleri için yeniden ancak bu sefer CHP'nin adayı olarak aday olmaya hazırlanıyor.

Hem Mansur Yavaş hem de CHP lideri Kılıçdaroğlu yeniden adaylığı resmen duyurmuştu.

Mansur Yavaş: "Rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim"

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni'nde konuşan Yavaş, "Nasip olursa, herkesin belediye başkanı olmaya devam edeceğim. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de, bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim." demişti.

Kılıçdaroğlu: ''Belediye başkanımızdır ve belediye başkan adayımızdır''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 10 Eylül'de Ankara’daki 100. Yıl Hatıra Ormanı açılışında kendisine yöneltilen Mansur Yavaş’ın adaylığına ilişkin soruya, “Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve belediye başkan adayımızdır” diyerek yanıt vermişti.

AK Parti'de aday adayı listesi kabarıyor

Yavaş Mart 2024 seçimlerine hazırlanırken gözlerin çevrildiği AK Parti'de ise dikkat çeken iddialar peş peşe geliyor. AK Parti'de şimdiye kadar Altındağ Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin adı aday adayları arasında geçerken sürpriz birim isim daha bu listeye eklendi.

AK Parti'deki bu sürpriz isim eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek oldu.

Diken’den Altan Sancar’ın sorularını yanıtlayan AK Partili milletvekili Osman Gökçek, “Adaylık noktasında ben daha bugüne kadar hayatımda bir kere adayım diye bir kelime kullanmadım” dese de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine bu görevi vermesi halinde reddetmenin de ‘saygısızlık’ olacağını belirterek açık kapıyı da bıraktı.