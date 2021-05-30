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Sedat Peker'in Erdoğan'a seslendiği video sonrası Saray'dan ilk açıklama

Sedat Peker'in Erdoğan'a seslendiği video sonrası Saray'dan ilk açıklama

Sedat Peker'in yayınladığı ve Erdoğan'a seslendiği son videosu sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral'dan açıklama geldi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı son videonun ardından Saray'dan ilk açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Saral, “Peker, yaptığı ipe sapa gelmez açıklamalarla iradesinin dışında Türkiye düşmanları ve içerideki bilumum şer ittifaklarının emrinde olduğunu ortaya koymuştur. Devletimiz gerekeni yapacak ve hiç bir güç bu ülkenin bu tarz hezeyanlarla sarsılamayacağını öğrenecek” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Sedat Peker, yeni videosunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenmişti. “Tayyip ağabey” diye seslenen Peker, bir sonraki videosunda Erdoğan ile olan geçmişini anlatacağını söylemişti.

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Etiketler sedat peker açıklama iddia erdoğan saray
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