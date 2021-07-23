Selvi Kılıçdaroğlu'ndan eşiyle ilgili ilginç itiraf: 40 sene sonra öğrendim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Armağan Çağlayan'ın ''Gör Beni'' adlı programına katıldı. Eşiyle ilgili bilinmeyenleri anlatan Selvi Kılıçdaroğlu, ''40 seneden sonra bamya sevdiğini öğrendim, şaşırdım'' dedi.
Armağan Çağlayan'ın sunduğu Gör Beni programı için kamera karşısına geçerek soruları yanıtlayan Selvi Kılıçdaroğlu, eşi CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun akşam yemeğine gelemeyeceğini bildirmediğinde kızdığını söyledi.
"40 SENEDEN SONRA BAMYA SEVDİĞİNİ ÖĞRENDİM"
Lider eşi olmanın “dikkat etmeyi” gerektirdiğini söyleyen Selvi Kılıçdaroğlu, "40 seneden sonra bamya sevdiğini öğrendim, şaşırdım. Bamyayı ben pek yemem. Çok da evde pişirdiğim bir şey değil. Ama son iki senedir onun için bamya yapıyorum" diye konuştu.
LİNÇ GİRİŞİMİ
Selvi Kılıçdaoğlu, eşine Çubuk’ta linç girişimi yapıldığı günün hatırlatılması o gün çok üzüldüğünü belirtti.
HAYALİNDEKİ MESLEK
Hayalindeki mesleğin “gazetecilik” olduğunu ifade eden Selvi Kılıçdaroğlu, ev işlerine haftada bir gelen yardımcıyla yaptığını, yemeklerini ise bizzat kendi elleriyle hazırladığını söyledi.
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