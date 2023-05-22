Sevilay Yılman'dan 2'nci tur hesabı: Bu olursa Kılıçdaroğlu kazanır

Gazeteci Sevilay Yılman, 14 Mayıs'ta oy vermeyen seçmenlerin yarısının sandığa gitmesi halinde Kılıçdaroğlu'nun kazanabileceğini söyledi.

28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için geri sayım başladı.

Gazeteci Sevilay Yılman, seçimlerin ikinci turuyla ilgili Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Sevilay Yılman'dan ikinci tur hesabı

İllere göre oy kullanmayan seçmen sayılarını paylaşarak "Bu ne demek?" diye soran bir kullanıcının paylaşımını alıntılayan Yılman, "Bu şu demek; Sandığa ilk turda gitmeyen 8 milyonun yarısının bile sandığa gitmesi durumunda 2.turun kazananın Kemal Kılıçdaroğlu olacağı demek!" diye yanıt verdi.



İşte o tweet: