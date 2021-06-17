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Sezgin Baran Korkmaz: Konuşmuyorum kardeşim, konuşmayacağım

Sezgin Baran Korkmaz: Konuşmuyorum kardeşim, konuşmayacağım

Sedat Peker'in ardından gündeme gelen SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz yeni bir açıklama yaptı.

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in ardından gündeme gelen kara para aklama suçundan hakkında tutuklama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'a Odatv ulaştı. 

ÇOK KONUŞULAN İDDİALAR
Gazetecilere para verdiği ve 10 milyon euro iddialarını sorduğumuz Korkmaz konuşmayacağının ısrarla altını çizerek "Konuşmuyorum kardeşim, konuşmayacağım. Kimseye bir şey söylemeyeceğim artık, konuşmayacağım. Bu konularda hiçbir şey konuşmayacağım" dedi.

KONUŞMAMA KARARI MI?
"Konuşmama kararı mı aldınız?" diye sorduğunuz Korkmaz "Hayır bundan sonra değil zaten konuşmuyordum. Bir Sevilay'a konuşmuştum zaten onun dışındakilerin hepsi... Konuşmayacağım kardeşim artık..." cevabını verdi.

Korkmaz, "Ne zaman suç duyurusunda bulunacaksınız?" sorusuna ise "Hukukçularım karar verecek" yanıtını verdi. 

OdaTV.com

Etiketler sezgin baran korkmaz açıklama
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