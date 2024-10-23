Skandal üstüne skandal: ''29 Ekim’de sayın Öcalan’ın sesini duyabiliriz''

MHP lideri Bahçeli'nin bebek katili Öcalan için "TBMM'de DEM Parti'nin grubunda terörün bittiğini ilan etsin" çağrısı sonrasında eski DEM Partili Gültan Kışanak "29 Ekim’de sayın Öcalan’ın sesini duyabiliriz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK’nın bebek katili elebaşısıAbdullah Öcalan’a “Gel Meclis’te örgütü lağvettiğini açıkla” çağrısında bulunmuştu.

Bahçeli’nin yaptığı bu çağrının yankıları sürüyor.

Son olarak DEM Parti’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olan ve daha önce Meclis’te iki dönem milletvekilliği de yapan Gültan Kışanak, İlke TV isimli kanalda katıldığı programda, Özgür Özel’in “el yükseltiyorum” açıklamasına göndermede bulunarak “Ben de el yükselterek çağrıda bulunayım. Belki 29 Ekim Cumhuriyet'in ilan edilişinin yıldönümü vesilesiyle Öcalan'ın sesini duyabiliriz” ifadelerini kullandı.

Bahçeli ne dedi ?

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrı yaparak “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.