Son anket sonuçlarına göre ittifakların oy durumları

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın son anketinde AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ile CHP ile İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın oy oranlarındaki değişim ortaya çıktı.

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, son anket verilerini sosyal medya hesabından düzenlediği canlı yayın programında açıkladı.

Özkiraz'ın açıkladığı sonuçlarda, kararsızların ve oy kullanmayacağım diyenlerin oranı ankete damga vurdu. Orantısal dağılımda AKP ve MHP'nin oy oranları yüzde 42,5 oldu.

Kemal Özkiraz yaptığı açıklamada, "Son anketimizin ham datalarına göre İYİ Parti ve DEVA Partisi sıradışı bir sıçrama yapıyor. Bu da bize sağ iktidarın çok hızlı bir düşüş içine gireceğini gösteriyor" dedi.

Kemal Özkiraz'ın canlı yayında takipçileriyle paylaştığı anketin sonuçları şöyle:

KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCE

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA