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Son seçim anketinden sürpriz sonuç: Zafer Partisi de Meclis'te!

Son seçim anketinden sürpriz sonuç: Zafer Partisi de Meclis'te!
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Kamuoyu araştırmalarının "Bu Pazar Seçim Olsa" anketlerine bir yenisi daha eklendi. SER Araştırma tarafından 26 ilde gerçekleştirilen son seçim anketi, Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanarak cezaevine konulan Zafer Partisi'nin de olası bir erken seçimde TBMM'ye gireceğini ortaya koydu.

Ser Araştırma, 22-24 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 2 bin seçmenle yaptığı anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

CATI yöntemiyle ( Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemi uygulanan çalışmada hata payı +-1,5 oldu. 

Araştırmaya göre; bugün seçim olsa ± 3 milletvekili olacak şekilde Meclis'teki sandalye dağılımı değişiyor.

Buna göre AKP 191 vekille birinci parti olurken, CHP 177 vekille ikinci parti konumunda yer alıyor. DEM 74 vekille üçüncü sırada yer alırken; MHP 60 vekille Meclis'e giriyor. Anket sonuçlarına göre; Zafer Partisi ilk kez Meclis'e girebilirken; Yeniden Refah Partisi de 46 vekille Meclis'te temsiliyet elde ediyor. 

Anket sonuçlarına göre İYİ Parti ile beraber Yeni Yol Grubu'nda yer alan Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ise Meclis dışında kaldı.

İşte SER Araştırma'nın 22-24 Ocak tarihlerinde 26 ilde gerçekleştirdiği "Bugün seçim olsa..." anketinin sonuçları:

Kamuoyu araştırmalarının "Bu Pazar Seçim Olsa" anketlerine bir yenisi daha eklendi. SER Araştırma tarafından 26 ilde gerçekleştirilen son seçim anketi, Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanarak cezaevine konulan Zafer Partisi'nin de olası bir erken seçimde TBMM'ye gireceğini ortaya koydu.

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