SONAR'ın son seçim anketinde partilerin oy oranları olay olacak

Son seçimlerde resmi sonuçlara en yakın tahminleriyle dikkat çeken SONAR Araştırma’nın Ağustos ayında yaptığı seçim anketinde partilerin oy oranları ve erken seçim isteyen seçmen sayıları dikkat çekti.

CHP'nin büyük bir zaferi ve AK Parti'nin yıllar sonra kaybettiği ilk seçim olarak tarihe geçen 31 Mart yerel seçimleri sonrasında iktidar yeni Anayasa, muhalefet ise erken seçim isterken kamuoyu araştırma şirketleri de seçim anketlerini açıklamaya devam ediyor.

Özellikle son seçimler öncesinde açıkladığı anket sonuçlarıyla resmi seçim sonuçlarını en yakın şekilde tahmin eden SONAR Araştırma Ağustos 2024 tarihli yeni seçim anketi sonuçlarını açıkladı.

Halk TV'nin haberine göre Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu ve 14 Mayıs seçimlerine en yakın sonucu veren anket şirketlerinden biri olan SONAR, katılımcılarına 2 soru yöneltti. Bunlar 'Erken seçim yapılmalı mı?' ve 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' oldu.

Türkiye'nin değişmeyen gündemi olan erken seçim tartışmalarında bu kez seçmen düşüncelerini dile getirdi. Ankete katılanların yüzde 53,1'i, 'evet yapılmalıdır' derken yüzde 40,7'si ise 'hayır yapılmamalıdır' yanıtını verdi.

Ankette kararsızlar dağıtılmadan verilen sonuçlara göre CHP yüzde 24,4'le birinci sırada yer alırken AK Parti yüzde 16,1 ile ikinci sırada yer aldı. Onu MHP yüzde 7,5'la ardından da DEM Parti yüzde 7,2 ile takip etti.

Kararsızlar dağıtılmadan çıkan sonuçlar şu şekilde:

CHP: % 24,4

AK Parti: % 16,1

MHP: % 7,5

DEM Parti: % 7,2

İYİ Parti: % 3,6

YRP: % 3,4

Zafer Partisi: % 3,2

Diğer : % 2

BUGÜN SEÇİM OLSA OYUNUZU KİME VERİRSİNİZ ?

SONAR'ın son anketinde kararsızlar dağıtıldığında CHP 13 puan farkla AK Parti’nin önünde yer aldı.

Bu rakam son zamanlardaki ankette en dikkat çeken fark oldu. MHP ise üçüncü sırada yer aldı.

Partilerin dağılımı şu şekilde oldu:

CHP: % 36,2

AK Parti: % 23,8

MHP: % 11,2

DEM Parti: % 10,7

İYİ Parti: % 5,3

YRP: % 5,0

Zafer Partisi: % 4,8

Diğer: % 3